Zum Zehnten als Fest der Begegnung

Torgau. Insgesamt 20 Veranstaltungen und somit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, haben die Organisatoren um Stefanie Kasubke auf die Beine gestellt. Am 31. August wird es eine abschließende Beratung geben. Dass man sich zum 10-jährigen Bestehen der Interkulturellen Woche vom Begriff des Stadtteilfests verabschiedet, hat einen einfachen Hintergrund: „Wir wollen damit alle Torgauer und nicht nur die in Nordwest für die Veranstaltung begeistern“, erläutert Kasubke. Mit dem Fest der Begegnung am 23. September (14 bis 18 Uhr) nimmt die Festwoche ihren Lauf. Mehr zum Programm folgt.