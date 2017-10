Zur Eröffnung volles Haus

Torgau. Torgaus neue Szenekneipe lockt mit schickem Flair und gemütlichem Ambiente. Jessica Geithner hübschte die ehemalige „Rumpelkammer“ in nicht einmal drei Monaten komplett auf:

Torgau hat eine neue Szenekneipe. Seit dem vergangenen Freitag hat die Cocktailbar „Deja Vu“ in der Ritterstraße geöffnet und lockt mit gemütlicher Atmosphäre und einem schicken Ambiente. Seit dem 1. August hat die neue Besitzerin, Jessica Geithner, die ehemalige Rumpelkammer aufgehübscht und mit ihrer eigenen, persönlichen Note versehen. „Es hat sich zeitlich einfach angeboten“, erklärt sie, warum sie nun die alte Torgauer Kultkneipe übernommen hat. „Es passt hier wunderbar von der Lage und ich war sowieso schon auf der Suche nach einer Möglichkeit, mich selbstständig zu machen.“ Geithner war vorher im Schlosscafé beschäftigt, nun betreibt sie ihr eigenes Etablissement und hat sich direkt noch zwei ihrer Freunde mit ins Team geholt. „Und dann hat sich zu unserem Glück auch am Donnerstag noch jemand beworben, den ich dann auch noch als Unterstützung einstellen konnte.“ In Zukunft wird das Deja Vu jeden Abend für hungrige und durstige Besucher geöffnet sein, für 2018 hat Geithner dann auch noch vor, mit Live-Musik und DJs ihren Gästen ein besonderes Programm zu bieten. Der Eröffnungsabend war für die Torgauerin ein voller Erfolg, die Bar war komplett voll und die Leute durchaus angetan von dem für Torgau komplett neuen Ansatz, den das Deja Vu bietet.