Zur Feier des Tages an drei Projekte gespendet

Torgau. Drei nordsächsische gemeinnützige Projekte bekamen von Schulleiterin Anja Henschel eine Spende von jeweils 250 Euro überreicht, zur freien Verfügung. Das Jugendteam Torgau, das Projekt Ellywunschente und der Verein für Suchtkranke Heporö waren die glücklichen Empfänger.



Und auch alle drei wussten sofort, was sie mit dem Geld anstellen werden. Das Jugendteam zahlte es am Tag darauf in das neu eingerichtete Vereinskonto ein, um es für das nächste Pipe-Fest zu sparen. Sybille Zugowski von Ellywunschente verkündete stolz, man wolle das Geld als Unterstützung für eine junge Familie aus dem Landkreis verwenden, um eine Rollstuhlrampe an deren Auto zu installieren. Und auch die letzten im Bunde, die Mitglieder der Theatertruppe des Vereins Heporö, waren sich einig, was sie mit dem Geld anfangen wollen: Einmal richtig schön bowlen gehen.

