Zur Halbzeit war bereits alles entschieden

Handball. Der SV Roland Belgern trat am Samstag in der Kreisliga der Männer gegen den HV Böhlen an. Dabei blieb der Rolandstädter Verein jedoch ohne eine Chance und unterlag schlussendlich auch deutlich.

Konnten die Belgeraner im Hinspiel dem Favoriten noch ein Unentschieden (27:27) abknöpfen, waren sie in Böhlen ohne Chance. Nur in den ersten 10 Minuten gab es vonseiten der Rolandstädter etwas Gegenwehr, hielten sie Anschluss (5:4), danach brach es über sie hinein. Vor allem die beiden Böhlener Außenspieler vernaschten die Belgeraner Abwehrspieler ein ums andere Mal. Stetig vergrößerte sich der Vorsprung des Gastgebers, ohne dass die Gäste dies unterbinden konnten, über die Stationen 8:4 (16.), 11:6 (22.) bis zum 15:7-Pausenstand.

Den Rest Hoffnung bei Belgern hatten die Böhlener nach 40 Minuten mit dem 20:9 im Keim erstickt. Die Ursache lag – wie schon so oft – in einer äußerst schwachen Wurfquote. Die Rolandstädter Aufbauspieler erwischten einen rabenschwarzen Tag und konnten nur fünf Tore bei 27 Versuchen unterbringen. Damit kann kein Spiel auch nur annähernd erfolgreich bestritten werden. Einzig O. Tondok traf von außen halbwegs normal und M. Eichler konnte alle Siebenmeter (5) verwandeln. Auch N. Illmer im SVR-Tor war ein Lichtblick. Aber dies war eindeutig zu wenig Gegenwehr gegenüber einer Heimmannschaft, welche sich in einen Rausch spielen konnte. In der 48. Minute führten die Gastgeber erstmals mit 15 Toren (26:11) und spielten die Partie locker zu Ende.

Für die Rolandstädter heißt es nun: Mund abputzen und die Partie abhaken!

Belgern:

N. Illmer; C. Klengler, Tho. Haase (2), Thi. Haase (1), R. Müller (3), P. Rosner (2), A. Vogel (2), M. Eichler (5/5), O. Tondok (4)