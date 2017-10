Zurückkommen lohnt sich

Dass es auch in Nordsachsen attraktive Jobangebote und immer mehr rückkehrwillige Fachkräfte gibt, davon können sich Interessierte am 27. Dezember von 10 bis 12 Uhr in vier Städten des Landkreises überzeugen.

Beim 3. Nordsächsischen Rückkehrertag stellen sich Firmen der Region vor, unterbreiten ihre Angebote, zeigen Karriereperspektiven auf und stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Kommunen präsentieren Informationen zu Wohnraum, Kinderbetreuung und vielen weiteren Standortvorteilen.

Und die Agentur für Arbeit hält zum Beispiel auch ein Job-Angebot für den Lebenspartner des Rückkehrwilligen bereit.Veranstaltungsorte sind: in Torgau der Plenarsaal im Schloss Hartenfels, in Eilenburg das Bürgerhaus, in Delitzsch die Sparkasse am Markt und in Oschatz das Thomas-Müntzer-Haus. Der Rückkehrertag bietet eine gute Gelegenheit für alle, die beim Weihnachtsbesuch in der Heimat feststellen, dass es vielleicht schön wäre, wieder hier zu leben.

Für alle, die sich nach bezahlbarem Wohnraum, nach verfügbaren Kita-Plätzen und nach Kontakt zu Freunden und Verwandten sehnen. Und die in der Enge der Ballungsräume immer mehr erkennen, dass zum Leben auch bodenständige Kultur und freie, unverbrauchte Natur gehören. Detaillierte Informationen zum Rückkehrertag, Anmeldeformulare für Aussteller, eine Stellenbörse und vieles mehr unter: http://rueckkehrertag.de oder auf facebook.com/rueckkehrertag