Zwangspause für die Mähdrescher

Torgau. Für Ende der vergangenen Woche war der Ernte-Start beim Getreide erwartet worden. Die Torgauer Zeitung sprach mit Christine Richter, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Torgau, ob es tatsächlich geklappt hat.



TZ: Konnten die Mähdrescher so wie erwartet zum Ernte-Einsatz starten?

Ch. Richter: Auf Grund der starken Hitze ging es sogar teilweise schon am vergangenen Mittwoch los. Dann kam allerdings am Donnerstag das Unwetter, sodass die Mähdrescher nur noch an jenem Vormittag arbeiten konnten. Manche Betriebe nutzten auch noch den Samstagvormittag zum Dreschen. Seitdem herrscht aber weitgehend Zwangspause wegen der Witterung.



Lässt sich einschätzen, wann es weitergehen kann?

Das lässt sich schwer sagen. Wir müssen abwarten. Die Wintergerste ist auf jeden Fall reif. Allerdings wäre es auch nicht dramatisch, wenn sie noch ein paar Tage auf dem Halm steht. Zeitlich sind wir im Rahmen. Im vergangenen Jahr haben wir genau zur gleichen Zeit begonnen. Sobald es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten fortgesetzt.



Sind die übrigen Getreide-Arten auch schon reif?

Nein, Raps und Weizen brauchen noch etwa 14 Tage, bis sie gedroschen werden können.



Nach der Trockenheit waren die Erwartungen der Landwirte ziemlich gedämpft. Hat sich nach den Regenfällen etwas daran geändert?

Leider nein. Es bleib dabei: Wir bekommen allenfalls eine durchschnittliche Ernte. Der Regen kam auf den leichten Standorten (laut Bodenwertzahl) zu spät. Mittlerweile hat auch der Weizen durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen in der Vorwoche ziemlich gelitten.



Und die jüngsten Niederschläge kamen mal wieder ziemlich unpassend...?

Was die Getreide-Ernte angeht, könnte man es fast so sagen. Aber für Mais und Rüben war der Regen gut.

Gespräch: Nico Wendt