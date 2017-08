Zwei Aktionen gehen in die nächste Runde

Torgau. Erst am Sonnabend berichtete die TZ über den Dommitzscher Verein „Groß stärkt Klein“, der im Frühjahr 4000 Euro bei „Wir Packen‘S an“ abgeräumt hat. Schon steht die zweite Auflage 2017 vor der Tür. Erneut geht es um 12 000 Euro aus dem Zweckertrag der Sparkasse Leipzig, der auf sechs Projekte in der Region Torgau aufgeteilt wird. Maximal 4000 minimal 1000 Euro sind zu holen. Bedingungen sind ein gutes Projekt, ein positives Jury-Votum und möglichst viele Anrufe bei der Telefonabstimmung.



Um die 30 Bewerbungen gab es zuletzt und bis zum Anmeldestart der Neu-Auflage ist es nicht mehr allzu lang hin: Am 19. August beginnt die Meldefrist. Ausdrücklich willkommen sind Projekte, die bereits einmal oder sogar mehrfach bei „Wir Packen‘S an“ angeklopft, das Finale aber verpasst haben. Wie die Bewerbungen genau auszusehen haben und wohin sie zu richten sind, erklärt die TZ am 19. August. Fakt ist, nachhaltig sollten die Projekte wirken, gemeinnützig sollten sie sein und besser etwas ausführlicher erklärt, als zu kurz. Kann man im vierten Jahr „Wir Packen‘S an“ schon langsam beginnen, von einer Tradition zu sprechen, ist das Projekt Zeitung Kinder Schule (ZeiKiS) der Torgauer Zeitung ein absoluter Dauerbrenner, der nichts an Attraktivität und Aktualität verloren hat. Schließlich geht es darum, bei Kindern das Interesse am (Zeitung)Lesen zu wecken, sie für das zu interessieren, was in ihrer Umgebung passiert, ihnen Wissen über alle die Dinge zu vermitteln, die auf der Welt passieren. Im zurückliegenden Jahr bekamen mehr als 1000 Kinder in Kindergärten und Schulen der Region jeweils 14 Tage die Torgauer Zeitung zur Verfügung gestellt.



Außerdem wurden die Einrichtungen mit Arbeitsmaterialien für Erzieher, Kinder und Eltern versorgt. Möglich wurde das alles durch die Hilfe der Sparkasse Leipzig, die das ZeiKiS-Projekt seit Jahren umfangreich unterstützt. Dass das Interesse vonseiten der Schulen und Kitas ungebrochen ist, zeigen zum einen die vielen kreativen Beiträge aus den Kindertagesstätten selbst, die via Foto und Text an die Heimatzeitung übermittelt worden sind. Danke dafür! So ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler nach wie vor groß, wenn sie bei einer Führung das Haus der Presse kennenlernen oder ein Redakteur die Klassen vor Ort für die Übergabe der Reporterdiplome besucht. So wird es auch im Schuljahr 2017/18 sein: Am 28. August um 15 Uhr fällt dafür gemeinsam mit Lehrern und Erziehern im Haus der Presse der Startschuss.