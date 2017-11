Zwei Holzmedaillen für Kammer

Sportschiessen. Nach den Deutschen Meisterschaften im September kehrt unter den Sportschützen gewöhnlich Ruhe ein für das restliche Jahr. Doch für die Sportschützen der Disziplin Laufende Scheibe vom SSC Neiden 1997 ging es am vergangenen Wochenende nochmals sportlich her im nahegelegenen Brandis.

Der SV Connewitz 1990 richtete gemeinsam mit dem Sächsischen Schützenbund den „20. Herbstpokal der Luftdruckwaffen – Meyton Herbspokal 2017“ in der dortigen Mehrzweckhalle aus.

Da es sich wie erwähnt um eine Mehrzweckhalle handelt, in der gewöhnlich nicht geschossen wird, wurden sämtliche Schießanlagen für die Luftdruckdisziplinen Pistole und Gewehr extra herangeordert und aufgebaut. Logistisch eine große Herausforderung, die aber gut gemeistert wurde.

So kamen auch die Sportschützen aus Neiden recht gut mit den vorgefundenen Bedingungen zurecht. Das erste sogenannte „Auswärtsspiel“ stand für Julia Kasperski und Lukas Riebel an. Und dabei konnten beide schon einmal ganz gut zeigen, wofür sie in den letzten Monaten trainiert haben. Julia wurde mit 286 Ringen Fünfte vor Lukas mit 283 Ringen. In der Herrenklasse trat Rico Heyde an die Feuerlinie und kam mit 490 Ringen auf Platz acht ein. Diana Kammer wurde mit nur 499 Ringen Vierte.

Den zweiten Wettkampftag bestritt Diana Kammer als einzige Starterin des SSC Neiden. Es wurden die Wettbewerbe im Mix-Programm (2x20 Schuss auf die Laufende Scheibe, wobei der Schütze nicht weiß, ob die Scheibe 5 Sekunden oder nur 2,5 Sekunden in der Schneise sichtbar ist) ausgetragen. Auch hier gab es mit dem vierten Platz nur die sogenannte „Holzmedaille“ durch 319 erzielte Ringe.

In den kommenden Wochen trainieren die Sportschützen der Laufenden-Scheibe-Disziplin auf den Christmas-Cup am 9./10. Dezember 2017 in Elxleben (Thüringen) hin.

Ergebnisse: