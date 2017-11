Zwei Lutherlinden für Schildauer Markt

Schildau. Trotzdem klappte Baumpate Rudolf Kreiß zufrieden seinen imposanten Bildband mit Fotos aus dem Jahr 2011 wieder zu. Er und seine Frau Brigitte wollen mit der Spende einer Lutherlinde einen Beitrag dafür leisten, dass sich Schildau wieder sehen lassen könne. Die zweite Linde spendierte übrigens die Firma GaLa-Bau Fred Reiche, die auch Punkt 15 Uhr die Pflanzung übernahm.



Dass auch gleich noch die Schildauer Schützen dem feierlichen Akt beiwohnten, zeigt, welch hohen Stellenwert die Initiative „Lutherbäume 2017“ in der Gneisenaustadt genießt. Bereits im Frühjahr war hier an der Pferdesportarena ein erstes Bäumchen gepflanzt worden. Nun also ein Nachschlag, mitten im Herzen Schildaus. Dort, wo noch Anfang des Jahres die Gemüter wegen vier gefällter Linden hochkochten (TZ berichtete).



Die Aktion des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen, zum 500-jährigen Reformationsjubiläum Bäume in öffentlich zugänglichen Bereichen zu pflanzen, stieß übrigens nicht nur in Schildau sondern landesweit auf große Resonanz. Den Anfang hatte eine Winterlinde auf dem Gelände des MDR-Landesfunkhauses Sachsen gemacht.



Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion bis zum Sommer 22 neue Lutherbäume gepflanzt. Im Herbst kamen noch einmal 38 Baumpaten hinzu. Die Fachfirmen des sächsischen Landschaftsbaus haben die bis zu sechs Meter hohen Bäume angeliefert und fachgerecht gepflanzt, so auch gestern in Schildau.

Aufgabe der Baumpaten ist es nun – neben dem symbolischen Preis von 300 Euro – sich mit viel Engagement um die Pflanzstelle zu kümmern.



Auch Bürgermeisterin Eike Petzold zeigte sich froh, dass der Marktplatz Schildaus nun mit zwei weiteren Linden verschönert werden konnte. Petzold konnte zum feierlichen Pflanzakt aber nicht nur die Baumpaten und Schützen, sondern unter anderem auch Thomas Heller vom Geschichtsverein und Vertreter des Belgern-Schildauer Stadtrats begrüßen. cw