Zwei Mal Königswürden in Klitzschen

Klitzschen. Wenn vor den Bankreihen der Klitzschener Kirche mal wieder die Gummistiefel stehen, ist die Zeit fürs Fischfest gekommen. So auch am vergangenen Samstag. Während Pfarrer i.R. Frank Philipps aus Sitzenroda noch den Gottesdienst leitete, waren im angrenzenden Pfarrgarten bei bestem Wetter die Vorbereitungen fürs gemütliche Beisammensein längst abgeschlossen. Nachdem Karl-Heinz Becker am Räucherstand Stellung bezogen hatte und auf Karpfen- und Forellenstücke achtgab, sorgte Helmut Kanitz am Grillstand dafür, dass es seinen Fischen in deren silbrigglänzenden Folienmänteln nicht zu heiß wurde. Und als Sabine Pötzsch zum ersten Mal überhaupt die Kelle durch die Fischsuppe zog, hatte Herold Becker an der Bratpfanne schon viele Fische „auf Kreuz“ gelegt.



Ortsvorsteher und Gemeindekirchenratsvorsteher Olaf Zenker konnte sich erneut über zahlreiche Besucher freuen, die die Gemeinsamkeit im Pfarrgarten und die Fischgerichte genossen. Und weil zur Gemütlichkeit auch immer ein wenig Musik gehört, sorgte der Schildauer Kirchenchor unter Leitung von Eva von der Heyde für einen zweiten Auftritt und die Überleitung zur mit Spannung erwarteten Frage, wer denn wohl in diesem Jahr den Titel der Fischkönigin mit nach Hause nehmen wird. Blumen und ein entsprechendes Schild fürs heimische Hoftor übergab Zenker schließlich an Monika Jäckel, die sich seit 14 Jahren als fleißige Brötchenschmiererin um die kulinarische Absicherung des Fischfests kümmert.

Und dann hielt Zenker noch einen zweiten Blumenstrauß und ein weiteres Schildchen in der Hand: Bestimmt waren diese für Reinhard Eschmann, der mit dem zum ersten Mal vergebenen Titel Ehrenfischkönig bedacht wurde. Eschmann pflegt ehrenamtlich das Areal rund ums Pfarrhaus.

Nach dem Auftritt in der Kirche noch mal im Pfarrgarten: Der Schildauer Chor.

Und dann richtete Olaf Zenker noch eine frohe Botschaft an die Besucherschar: Der Auftrag für die Einrüstung des Kirchturms sei nun endlich ausgelöst. Ziel sei es, im Frühjahr auch das nach Osten zeigende Ziffernblatt der Kirchturmuhr zu erneuern und dem Turm einen neuen Farbanstrich zu verpassen. Die Arbeiten werden auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Bereits vor zwei Jahren konnten die Klitzschener das nach Westen zeigende Ziffernblatt der Kirchturmuhr erneuern.

Karl-Heinz Becker am Räucherofen.