Zwei Mal Verlängerung

Volleyball. Sieg und Niederlage für die Dommitzscher Green Machine in der aktuellen Punktspielrunde.Die DSVler spielten Mannschaften aus Leipzig und Redunitz in ihrer eigenen Halle.

Endlich wieder Heimspiel für die in letzter Zeit arg gebeutelten Dommitzscher Volleyballer. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der Stammspieler M. Negro, R. Döbelt und D. Graupner mussten die Grün-Weißen sieben Auswärtsniederlagen in Folge einstecken und wurden von der Tabellenspitze bis in den Abstiegskampf der Bezirksliga Leipzig durchgereiht. Wiedergutmachung war angesagt. Doch was geht, bei den vielen Verletzten?

Dommitzsch – Reudnitz II 2:3:

Der aktuelle Tabellenführer gab sich in der Grünen Hölle die Ehre. Im Hinspiel konnten die Dommitzscher, damals noch in Bestbesetzung, die Reudnitzer mit großem Kampf im Tiebreak 16:14 niederringen.

Der 1. Satz begann mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zum 17:17 marschierten beide Mannschaften im Gleichschritt. Doch dann viele leichte Fehler bei den Dommitzschern und die Reudnitzer punkteten gnadenlos (18:25).

So wie der erste Satz endete, begann auch der zweite. Von Gleichwertigkeit nun keine Spur mehr. Die Reudnitzer zogen ihr variables Kombinationsspiel auf und ließen den Dommitzschern nicht den Hauch einer Chance (16:25).

Enttäuschung machte sich unter den DSV-Spielern und ihren Fans breit. Das Trainerteam Enge/Jäkel übergab nun S. Simon die Position des Mittelangreifers, um so mehr Variabilität und Durchschlagskraft zu erreichen. Mit Wirkung, denn nun war auf einmal die Heimmannschaft wieder Herr in der Grünen Hölle und holte die Sätze drei und vier mit 25:20 und 25:21.

Beide Teams somit schon mit einem sicheren Punkt und Satz 5 auf Augenhöhe. Beim 8:7 wurden die Seiten gewechselt. Es war klar, Kleinigkeiten würden über Sieg oder Niederlage entscheiden. 10:10 und dann Dommitzsch mit kurzer Unkonzentriertheit und Reudnitz war zur Stelle. 11:15 mussten sich die Grün-Weißen dem Tabellenführer geschlagen geben. Somit 2 Punkte für Reudnitz, aber immerhin seit langem auch mal wieder ein Punkt für Dommitzsch.

Satzfolge: 18:25, 16:25, 25:20, 25:21, 11:15

Dommitzsch – L.E. Volleys III 3:2:

Die jungen Leipziger (Platz 9) hatten die Dommitzscher im Hinspiel mit 1:3 aus der Halle geschossen. Das Potential der Perspektivspieler wurde schon beim Einspielen deutlich. Mit wuchtigen Angriffen bearbeiteten sie das Dommitzscher Parkett. Dank ihrer Erfahrung ließen sich die Männer der Green Machine davon nicht beeindrucken, spielten in Satz 1 konsequent ihr eigenes Spiel. Die permanente 2- bis 3-Punkte-Führung konnte mit Routine bis zum Satzgewinn 25:22 behauptet werden.

Gleiches Spiel zu Beginn des 2. Satzes. Die Dommitzscher übernahmen das Heft des Handelns. (13:10). Doch dann spielten die Leipziger Nachwuchsspieler eine ihrer großen Stärken aus. Mit gefährlichen Flatterangaben nahmen sie den Annahmeriegel der Dommitzscher förmlich auseinander und holten sich den Satz mit 25:16.

Nun waren die Leipziger im Spiel und die Dommitzscher hatten weiter große Probleme in der Annahme. Mit Angabeserien deckten die Gäste die Dommitzscher ein. Die DSV-Sechs haderte einmal mehr mit der eigenen katastrophalen Aufschlagsquote und musste auch Satz 3 mit 21:25 abgeben.

Da nun zu allem Überfluss Diagonalangreifer S. Zirm aus persönlichen Gründen vorzeitig die Halle verlassen musste, musste die DSV-Sechs wieder umgestellt werden.

Kleiner Schachzug, große Wirkung: The Green Machine lief nun zu Hochtouren auf. Endlich punktete auch T. Schmidt im Hauptangriff. Die Grüne Hölle machte ihrem Ruf als lauteste Halle der Liga alle Ehre und sogar das regionale Fachpublikum fand die Hände zum Klatschen. 25:17 zu Gunsten der Dommitzscher hieß es am Ende von Satz 4. Wieder Tiebreak!

Vier Stunden und neun Sätze hatten die Dommitzscher nun schon in den Knochen. Der 10. Satz des Abends. Co-Trainer Enge schwor die Jungs nochmal ein, die letzten Körner zur mobilisieren. Erneut wurden bei 8:7 die Seiten gewechselt. Die Dommitzscher spielten nun wie aus einem Guss, sogar die Angaben funktionierten und die Blockreihen (S. Kralisch, D. Bölke) lieferten die Basis für eine gute Feldabwehr um Libero S. Füssel. Die Hauptangreifer T. Schmidt, C. Schulze und S. Simon waren nun nicht mehr zu stoppen – 15:9-Sieg.

Satzfolge: 25:22, 16:25, 21:25, 25:17, 15:9

Dommitzsch: S. Zirm, R. Jäkel, M. Kralisch, C. Schulze, F. Simon, T. Schmidt, S. Simon, J. S. Füssel, C. Smolka, D. Bölke