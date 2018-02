Zwei Monate Knast für Trunkenheitsfahrt mit dem Rad

Torgau. Wegen Trunkenheit im Verkehr musste sich Sören K. (Name von der Redaktion geändert) vor dem Amtsgericht Torgau verantworten. Der 28-Jährige wurde mit Handschellen von zwei Beamten der Justizvollzugsanstalt Torgau vorgeführt, weil er dort gerade mehrere Haftstrafen absitzt. Vor Gericht wirkte der Mann aus einem Ortsteil nördlich von Torgau locker, fast abgebrüht – kein Wunder bei zwölf Vorstrafen.



Der Ledige, verlobt, Vater zweier Kinder von zwei verschiedenen Frauen, vor seinem Knasteinzug arbeitslos, war in der Nacht vom 17. August zum 18. August 2017 gegen Mitternacht mit dem Fahrrad gestürzt. Passanten sahen ihn in Torgau Nordwest auf der Einmündung vom Kiebitzweg in die B 182 liegen und benachrichtigten die Polizei. Die Ordnungshüter bemerkten dabei Alkoholgeruch im Atem des Gestürzten und veranlassten eine Feststellung der Blutalkoholkonzentration des Mannes im Krankenhaus Torgau. Diese betrug stattliche 1,77 Promille.



Den Polizisten gegenüber hatte der Mann behauptet, dass er von einem Pkw angefahren worden sei, was allerdings unglaubwürdig klang. Bei seinem Sturz, egal wie es passierte, hatte er sich das rechte Knie verletzt. Im Krankenhaus verweigerte Sören K. jedoch die Untersuchung des lädierten Gelenks.



Eine Bekannte des gestürzten Mannes, die als Zeugin vor Gericht geladen war, konnte sich nicht an die Geschehnisse neben dem Supermarkt an der B182 erinnern. „Ich stand zwar mit einer Gruppe am Supermarkt neben der Einmündung, aber ich habe nicht darauf geachtet, was mit dem Angeklagten passierte. Von einem Unfall habe ich nichts bemerkt. Auch nicht, was und wie viel der Mann getrunken hatte. Ich habe keinen Pkw gesehen, sondern habe nur festgestellt, dass plötzlich kaputte Bierflaschen auf der Straße lagen. Außerdem war ich nicht nüchtern, da ich zuvor einige alkoholische Mixgetränke getrunken habe.“

Der Angeklagte erklärte, dass er auf dem Weg vom Garten nach Hause vor dem Supermarkt noch einige Bierchen verkonsumiert habe, nachdem er zuvor im Garten schon reichlich Bier und Mixgetränke zu sich genommen hatte. „Ich habe mich aber körperlich gut gefühlt und bin deshalb mit dem Rad gefahren. Allerdings habe ich bemerkt, dass ich nicht nüchtern war.“



Der untersuchende Arzt im Krankenhaus attestierte dem Angeklagten trotz der 1,77 Promille einen sicheren Gang. Allerdings habe die Sprache verwaschen geklungen und sein Verhalten sei äußerst aggressiv gewesen. In den Unterlagen des Mediziners war auch zu lesen: Es war deutlich zu erkennen, dass der Angeklagte unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.



Für den Angeklagten sprach bei der Urteilsfindung nur sein Geständnis. Negativ wirkten sich die zwölf (!) Vorstrafen aus. Unter anderem wurde er bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, vorsätzlicher gemeinschaftlicher Körperverletzung, gemeinschaftlichen Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Betrug und Sachbeschädigung verurteilt.



Noch drei Tage vor seiner Trunkenheitsfahrt mit dem Rad, war er am 14 August 2017 wegen Betrug zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt worden, die er derzeit noch in der JVA Torgau absitzt. Diese Knastzeit verlängerte sich bis zum 5. März 2019, weil er nach zwei weiteren Verurteilungen zu Freiheitsstrafen die Bewährungsauflagen nicht einhielt.

Für seine Fahrrad-Tour „unter Strom“ am 17. August vorigen Jahres sprach der Richter den Angeklagten schuldig der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr und verurteilte Sören K. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung. Das heißt, der Angeklagte wird bis 5. Mai 2019 gesiebte Luft atmen. „Entsprechend Ihrer heutigen Aussage vor Gericht bemerkten sie bei Ihrer Trunkenheitsfahrt deutlich, dass Sie unter Alkoholeinfluss fuhren“, begründete der Richter sein Urteil, das der Angeklagte ohne ein Zeichen von Aufregung hinnahm. Was angesichts seiner zahlreichen Vorstrafen für ihn offenbar schon zur Gewohnheit geworden ist.