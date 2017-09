Zwei Muttis für die Kinderfeuerwehr

Süptitz. Gemeinsam mit Nicole Bazan kümmert sich Nina Klunkert um die Ausbildung der Allerjüngsten. Wer noch im Aufnahmejahr das sechste Lebensjahr vollendet hat, kann mitmachen. Immer mittwochs steht Unterricht in Sachen Brandschutz und Verkehrserziehung an. Für Abwechslung sorgen reichlich Spiele oder sogar Backen.



„Es muss einfach nur Spaß machen“, freut sich Klunkert über das nach wie vor große Interesse. Derzeit sind es 16 Jungen und Mädchen, die mal richtige Feuerwehrmänner und -frauen werden wollen.



Klunkert selbst gehört mit ihren 33 Jahren ebenso noch längst nicht zum alten Eisen. Neben ihrer Leitungsfunktion in der Kinderfeuerwehr ist sie in der Jugendfeuerwehr als Ausbilderin tätig. Seit sechs Jahren ist sie verheiratet und mittlerweile Mutter zweier Töchter (5, 13). Ihr täglich Brot verdient sich die ausgebildete Restaurantfachfrau, die in Lübeck geboren wurde und gerne mal auf dem Skateboard steht, in einer gastronomischen Einrichtung in Torgau. Als waschechtes Küstenkind brach Nina Klunkert vor sieben Jahren für ihren Mann ihre Zelte in Timmendorfer Strand ab – zuerst ging’s in Richtung Leipzig, dann nach Süptitz.



Nicole Bazan (38) hat als feuerwehrbegeisterte Mutter zweier Kinder (5, 13) ebenfalls beste Voraussetzungen, um die Süptitzer Kinderfeuerwehr zu leiten. Dabei ist sie erst im Dezember 2016 in die Süptitzer Feuerwehr eingetreten. Nicole Bazan ist gelernte Bürokauffrau. Als Geschäftsführerin der Dreiheide Transport GmbH hat sie beruflich alle Hände voll zu tun.