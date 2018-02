Zwei Offensivkräfte hüteten das SCH-Tor

Fußball. Der SC Hartenfels war am Wochenende zu Gast in Wurzen und spielte dort ein Testspiel gegen den ARSV Frisch-Auf. Bis zum Ende blieb es das Spiel ein absolutes Kopf-an-Kopf-Duell.

Das Fußballjahr 2018 begann bei den Hartenfelsern entgegen der üblichen Gewohnheiten nicht mit einem Auftakttraining, sondern gleich mit einer Partie gegen den Landesklasse-Siebenten aus Wurzen. Auf dem holprigen Nebenplatz waren von Beginn an Tugenden wie Laufbereitschaft, Zweikampfführung und taktische Disziplin gefragt. Diese Marschroute setzten die Dehnert-Mannen sehr schnell um, sodass der favorisierte Gastgeber gut bespielt und in Schach gehalten wurde.

Mitte des ersten Abschnittes hatten die Platzherren ihre beste Phase und die Torgauer auch etwas Glück, dass der ATSV-Sturm nur ein Stürmchen war, doch in den Minuten vor dem Wechsel gelang es wieder Ordnung und Entlastung ins Spiel zu bringen. Ein Konter über die linke Seite mit Abschluss von Hache war dann auch zeitgleich die beste Chance der Elbestädter.

Beim Pausentee nutzte der SCH-Trainer die Wechselmöglichkeiten. Pietsch übernahm die Hüter-Position von Tänzer (beide vertraten den kurzfristig ausgefallen Hüter F. Krost), dazu betraten Lichtenwald sowie die Nachwuchs-Hoffnungen Nowack und Bornmann das Feld. Auch der Gastgeber wechselte bei gleich sechs Veränderungen munter durch. Dem intensiven und abwechslungsreichen Spiel tat dies jedoch keinen Abbruch.

Torgau blieb weiterhin diszipliniert in der Rückwärtsbewegung, den Wurzenern gingen mit fortdauernder Spielzeit die offensiven Ideen aus. Dennoch reichte es nach gut einer Stunde zur Platzherren-Führung, als die Hartenfelser bei einem Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum zu langsam rausrückten bzw. den Torschützen im Rücken vergessen hatten. Der große Kräfteeinbruch blieb im Anschluss bei den Gästen aus, man wollte sich für ein bis dahin gutes Spiel belohnen. Nach einem Blackout des ATSV-Hüters und anschließenden Foul im Strafraum an Scaruppe, verwandelte Tänzer den fälligen Elfer zum 1:1. In der Schlussphase hatten die Dehnert-Mannen dann noch die besseren Kontergelegenheiten, doch letztlich blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Torgau: Tänzer (46. Pietsch), Heuer, Ghavamzadeh, Fromm, Michalari, Zinke, Scaruppe, Windrath, Pietsch (46. Tänzer), Schrinner, Hache; eingewechselt: Nowack, Bornmann, Lichtenwald

Torfolge: 1:0 Ehrlich (63.), 1:1 Tänzer (77./FE)

Schiedsrichter: Torsten Oppelt

Zuschauer: 25