Zwei Punkte verloren

Gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller waren für die Frank-Mannen Bigpoints möglich. Doch die Partie begann denkbar ungünstig, ein gut getretener Freistoß landete zur frühen Gastgeber-Führung im Netz. Im Anschluss bekleckerten sich beide Teams nicht mit Ruhm. Die Elbestädter passten sich dem „Gebolze“ mit langen Bällen der Laußiger an, ein Spielfluss kam selten zustande. In der Halbzeitpause ordnete FCE-Coach Frank die Seinen neu, folglich ging es mit deutlicher Leistungssteigerung in die zweiten 45 Minuten. Oftmals kamen die Gäste gut über die Außenbahnen durch, doch der letzte Ball bzw. der Torabschluss blieben die Schwäche. Durch die offensiver auftretenden Torgauer gab es für den Platzherren Räume und Kontergelegenheiten, die jedoch nicht zum zweiten Treffer reichten. Pfeiffer und seine Vorderleute verteidigten diese Gelegenheiten ordentlich weg. In der Schlussphase belohnten sich die Elbauer und kamen nach einem schörkellos vorgetragenen Angriff zum längst fälligen Ausgleich.

Torgau: Pfeiffer, Majlat, Richard, O. Natzel, Jäckel, Pottecz, Jamil (49. Seifert), Weber, Azziab (32. Ahmed), Peter, Sarray; TF: 1:0 Bennour (13.), 1:1 Weber (78.); SR: Opelt; ZS: 45.