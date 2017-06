Torgau. Zwei Sachsen im Religionskonflikt – das Kurfürstentum und das Herzogtum Sachsen in der lutherischen Reformation. Unter diesem Titel gibt es am 14. Juni ab 19 Uhr einen hochinteressanten Vortrag im Torgauer Stadt- und Kulturgeschichtlichem Museum. Er wird gehalten von Prof. Dr. Enno Bünz.



Sachsen als „Mutterland der Reformation“ ist in diesem Jahr des Reformationsjubiläums in aller Munde. Tatsächlich gehörte Kursachsen zu den ersten Territorien im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, die sich der Reformation öffneten und der Lehre Martin Luthers zum Durchbruch verhalfen. Torgau als Residenz Kurfürst Friedrichs des Weisen, der Luthers Landesherr war, gehört deshalb zu den bedeutenden Erinnerungsorten der Reformationsgeschichte. Aber dies ist nur die eine Seite der Geschichte Sachsens in dieser Zeit. Das Herrschaftsgebiet der Wettiner war nämlich seit 1485 zweigeteilt in ein Kurfürstentum und in ein Herzogtum Sachsen. Herzog Georg von Sachsen, der in Dresden residierte, befürwortete die Reform der Kirche, wurde aber nach der Leipziger Disputation 1519 zu einem energischen Gegner Martin Luthers.



Bis zum Tod Herzog Georgs war das Herzogtum Sachsen eines der wichtigsten Territorien im Reich, das sich der Bekämpfung Martin Luthers und seiner reformatorischen Lehre widmete. Georg zog alle Register, um das Vordringen der Lehre Luthers zu verhindern. Mit Benno von Meißen gelang es Herzog Georg 1523 sogar, die letzte Heiligsprechung des Mittelalters durchzusetzen. Der Kampf für und gegen die Reformation hat auch das Verhältnis zwischen den beiden sächsischen Territorien schwer belastet. Beispielhaft zeigen die Entscheidungen Kursachsens und des Herzogtums Sachsens damit die Weichenstellung, vor der die deutschen Landesfürsten nach 1517 standen. Die Entscheidung für oder gegen die Reformation hat auch langfristig Bedeutung für den Gang der deutschen Geschichte gehabt.



Prof. Dr. Enno Bünz ist Inhaber des Lehrstuhls für sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig und Direktor des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. in Dresden. Sein Arbeitsschwerpunkt sind die sächsische und vergleichende deutsche Landesgeschichte im Mittelalter und in der Reformationszeit. Er gehört zahlreichen gelehrten Gesellschaften und Kommissionen an, u.a. Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica in München, der Historischen Kommissionen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Der Vortrag ist öffentlich. Interessierte sind herzlich eingeladen.