Zwei Tauraer gegen den Rest der Welt

Taura/ Villach. „Es war der beste größere Sportwettkampf, bei dem ich jemals mitgemacht habe. Und wir beiden Tauraer waren mit dabei.“ Ein paar Tage ist es erst her, dass Christian Lehmann und sein Kamerad Sebastian Thäle im österreischischen Villach waren und um die Medaillen kämpften. Dort wurde nämlich in der vergangenen Woche die Feuerwehrolympiade ausgetragen, ein Sportereignis mit über 3000 Teilnehmern aus 24 Nationen.



Lehmann und Thäle sind begeistere Feuerwehrmänner. In ihrer Freizeit in ihrem Wahlheimatsdorf Taura, beruflich bei der Feuerwehr Leipzig beziehungsweise Berlin. Und auch der Feuerwehrsport ist ein großes Steckenpferd der beiden. Dementsprechend glücklich waren sie auch, zur Olympiade nach Villach fahren zu dürfen.





Angetreten wurde jedoch nicht für Taura. Das kleine Dorf hatte sich als Teil des Teams Sachsen bei den Deutschen Meisterschaften nicht qualifiziert, jedoch war für die beiden Athleten noch in anderen Teams Platz. Christian Lehmann ging für das Team Märkisch Oderland an den Start. Auf die Frage, warum gerade für dieses Team, lautet die Antwort ganz einfach: „Die haben mich eben gefragt.“ Sebastian Thäle trat hingegen für das Team Lausitz an. „Das ist meine Heimat und mit denen trete ich bei Wettkämpfen immer an. Auch bei der Olympiade war ich mit ihnen schon früher, Villach war jetzt mein drittes Mal.“Am Sonntag, den 9. Juli, ging es für die beiden los in Richtung Österreich. Mit Sportlern, Fans und Hakenleiter im Gepäck machte sich sowohl Team Märkisch Oderland wie auch Team Lausitz auf den Weg nach Villach. Eine zehnstündige Autofahrt später wurden dann noch einige organisatorische Kleinigkeiten geklärt und dann ging es auch schon daran, das Quartier in einer Grundschule zu beziehen. Montag und Dienstag wurde dann trainiert. In einer jeweils viertelstündlichen Trainingseinheit hatten die Teams noch einmal die Chance, sich auf die Disziplinen 100-Meter-Hindernisbahn, Staffellauf sowie Löschangriff vorzubereiten. Hier ging es in erster Linie darum, sich mit den Begebenheiten des Antittsortes bekannt zu machen und noch ein letztes Mal das Geübte zu festigen. „Denn natürlich trainieren wir intensiv im Vorfeld“, sagt Christian Lehmann. „Meistens zwei bis drei Mal die Woche.“ Um dann noch ein wenig den Kopf freizukriegen, ging es für die beiden Teams dann noch auf Entdeckungstour rund um Villach. Die Oderländer zog es an den Wörthersee, während die Lausitzer eine Tour auf die Villach-Alpen unternahmen.Am Mittwoch wurde es dann ernst für die Teams. Nach dem Mittag fand der erste Wettkampf der Olympiade statt, 100-Meter-Hindernislauf. Hier starteten acht Mann aus jedem Team nacheinander, gewertet wurden dann die besten sechs Zeiten. Beim Parcour mussten mehrere Hindernisse wie etwa eine Mauer oder ein Balken überwunden werden, um dann am Ende einen Schlauch anzukuppeln. Hier lief vor allem das Team um Sebastian Thäle zu Höchstformen auf und holte sich die Bronzemedaille. Direkt hinter den beiden tschechischen Teams. „Die sind aber auch wirklich eine Kraft, gegen die kommst du nicht an.“ Abends fanden dann in dieser Disziplin die Finalläufe statt, welche in die pompöse Eröffnungsveranstaltung eingebettet waren.Nachdem dann am Donnerstag in der Früh noch eine Trainingseinheit im Hakenleitersteigen absolviert wurde, ließ es am Nachmittag, sich in der Disziplin „Löschangriff“ zu messen. „Unsere beste Disziplin,“ verrät Christian Lehmann. Und tatsächlich, das Team Märkisch Oderland, welches bereits Deutscher Meister im Löschangriff ist, konnte sich auch hier wieder gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Mit Bravur sicherten sie sich die Goldmedaille und feierten diese dann am Abend in der Stadt auch ausgiebig. Für das Team Lausitz war hier leider nur der vierte Platz drin. Am Freitag ging es früh direkt mit dem nächsten Wettkampf weiter. Die Disziplin, die 4x100-Meter-Staffel, erinnerte ein wenig an den Hindernislauf des ersten Wettkampftages, jedoch mit mehreren verschiedenen Hürden. So hatte Christian Lehmann die Aufgabe, ein kleines Haus mit einer Leiter zu überwinden, was für ihn keine große Schwierigkeit darstellte. „Christian ist einer der stärksten Hauskletterer Deutschlands, das muss man ihm neidlos anerkennen“, sagte sein Kamerad Sebastian. Und trotz der guten Leistung Lehmanns reichte es dann am Ende nur für den fünften Platz von sieben. Das Team Lausitz holte sich hingegen den zweiten Platz und schrammte nur knapp am deutschen Rekord in dieser Disziplin vorbei.Die letzte der vier Disziplinen wurde dann am Samstag ausgetragen. Angetreten wurde in der Disziplin „Hakenleitersteigen“, welche weder die Märkisch Oderländer noch die Lausitzer wirklich zufriedenstellte. Christian Lehmann brachte es mit den Worten „war okay, mehr aber auch nicht“ wunderbar auf den Punkt. Sein Team holte sich den sechsten Platz, Team Lausitz wurde Dritter. Trotzdem ärgerlich, wie Thäle erzählte. Denn bis zum Hakenleitersteigen war Lausitz noch in der Gesamtwertung auf dem ersten Platz. „Dementsprechend hoch war auch der Druck auf uns, im Steigen noch einmal die perfekte Leistung herauszuholen. Und das haben wir dann eben nicht.“ So war es dann am Ende nur Bronze in dieser Disziplin und Silber in der Gesamtwertung. Nach wie vor ein vollkommen respektables Ergebnis.Nachdem dann nach der Abschlussveranstaltung noch ausgiebig gefeiert wurde, ging es dann am Sonntag auch schon wieder ab in Richtung Heimat. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sind sich Lehmann und Thäle im Nachhinein einig. „Sowohl für uns als Sportler aber auch als Zuschauer. Was man da noch alles an Wissen mitnehmen kann, das ist unglaublich.“ Jetzt ist allerdings erst einmal Ruhe angesagt. Zwar steht am 19. August mit dem Heedebockpokal direkt der nächste sportliche Wettkampf an, den Rest dieser Woche wollen die beiden Feuerwehrmänner jetzt aber erstmal noch entspannen.