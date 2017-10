Zwei Verletzte und 20 000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Audi Q 7 befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Verbindungsstraße von B 182 in Richtung Liebersee. Hinter einer Brücke bog er nach links ab, beachtete jedoch einen entgegenkommenden Renault Megane nicht.

Liebersee. Der Fahrer (56) eines Audi Q 7 befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Verbindungsstraße von B 182 in Richtung Liebersee. Hinter einer Brücke bog er nach links ab, beachtete jedoch einen entgegenkommenden Renault Megane (Fahrer: 52) nicht.



Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden die beiden Männer leicht verletzt, mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den Audifahrer wird strafrechtlich ermittelt.