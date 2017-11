Zwei auf einen Streich

Großwig. Ganz so imposant kennt man den Anblick der Ausstellung in den Räumlichkeiten des Vereinshauses der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter im Dreiheider Ortsteil Großwig sonst nicht. Insgesamt 155 Kaninchen und 464mal Geflügel verschiedenster Art wurden am vergangenen Wochenende präsentiert. Das bedeutete für über 70 Aussteller, ihre Tiere bereits am Mittwoch zu positionieren und am Donnerstag für die Prämierungen durch die Preisrichter zur Schau zu stellen.

Eigentlich ist es laut Christian Thiemann, dem Vorsitzendem des Vereins für Rassegeflügel und Rassekaninchen Großwig, üblich, dass die beiden Vereinssparten ihre Züchtungen getrennt voneinander in den sogenannten Kreisschauen zeigen. Doch in diesem Jahr habe man sich anlässlich der Dritten Drei-Heide-Schau entschieden, die Präsentationen gemeinsam vorzubereiten, um die Kräfte für den großen Aufwand besser zu bündeln. Von morgens 9.30 Uhr an konnten sich Besucher und Züchterfreunde von der Qualität der anderen Zuchtbestände ein Bild machen, nicht selten gab die hohe Bewertung der Preisrichter den Ausschlag zum Verkauf der Tauben, Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen. Die Prüfungskriterien sind vielfältig, so entscheiden bei Tauben zum Beispiel ihre Haltung, die Rückenlänge, die Schnabelform und die Anordnung der Schwungfedern über eine mögliche Platzierung.

Bei den Kaninchen werden ebenfalls anatomische Merkmale wie die Kopfform, die Beschaffenheit und Farbe des Fells bewertet. Für den Laien ist es schwierig, diese Unterschiede innerhalb der Rassen einzuordnen, da jede je nach Herkunft und Zuchtbedingungen individuelle Merkmale ausprägen kann. D

ennoch fanden sich zahlreiche Besucher, vor allem Familien mit Kindern in der Ausstellungshalle ein und kamen ins Gespräch mit den Züchterfreunden. Für viele Aussteller geht es hier neben der Wertschätzung für ihre eigene Arbeit auch um die Erweiterung ihres Zuchtbestands durch den Erwerb neuer Tiere. So auch für Klaus Bräunig aus Dahlenberg. Er verlor den Großteil seiner insgesamt 120 Kaninchen durch die sogenannte Chinaseuche, einen Virus namens RHD2 (Rabbit Haemorrhagic Disease 2).

Übrig geblieben sind nun 12 teils mit dem Prädikat „hervorragend“ ausgezeichnete Tiere, sodass die Drei-Heide-Schau für Bräunig auch zu einer Chance für einen Neuanfang wurde.

Im nächsten Jahr, so Christian Thiemann, sollen die Ortsschauen dennoch wieder getrennt voneinander stattfinden.