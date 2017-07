Zwei kuriose Gerichtsverhandlungen

Zwei eigenartige Hauptverhandlungen gab es binnen zwei Stunden im Torgauer Amtsgericht. Wobei diese Bezeichnung eigentlich für die erste gar nicht zutrifft, weil der wegen Diebstahls Angeklagte Nico M. (Name von der Redaktion geändert) ihr unentschuldigt fernblieb.

Deshalb musste der Richter einen neuen Termin festlegen. In der Hauptverhandlung Nummer zwei war Marcel K. (Name von der Redaktion geändert) wegen Körperverletzung angeklagt. Seine Aussage sowie die der zwei Zeugen waren jedoch derart widersprüchlich, so dass ein neuer Verhandlungstermin angesetzt wurde.

Fall 1

Wegen Ladendiebstahls sollte sich Nico M. verantworten. Der Mügelner war am 22. Februar und am 27. Juli vorigen Jahres in der dortigen EDEKA-Filiale jeweils vom Supermarktdetektiv erwischt worden. Einen Tag vor der Verhandlung in Torgau schickte der 33-Jährige jedoch den Krankenschein, auf dem seine Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von 24 Tagen vermerkt war. Damit fehlte der Angeklagte bereits zum zweiten Mal in der für ihn angesetzten Hauptverhandlung. Der erste Termin war für März 2017 angesetzt. Damals befand er sich allerdings in stationärer Behandlung in der Wermsdorfer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Fachkrankenhaus Hubertusburg.

Die Juristen berieten im Gerichtssaal, wie sie weiter mit den Straftaten des Mannes umgehen sollten. Mit dem Diebstahl einiger Äpfel, einer kleinen Flasche Piccolo-Sekt sowie einer Tafel Schokolade im Supermarkt war ein geringer Schaden von sieben Euro entstanden. Aufgrund dessen wurde sogar darüber beraten, das Verfahren wegen Geringfügigkeit nach Paragraph 153 der Strafprozessordnung einzustellen. Allerdings ist Hartz-4-Empfänger Nico M. kein unbeschriebenes Blatt. Er hat sich im Thüringer Raum bereits fünf Straftaten geleistet und erhielt dafür mehrere Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Für einige davon stand er zum Tatzeitpunkt sogar unter laufender Bewährung.

Der Krankenschein mit der Bestätigung seiner Arbeitsunfähigkeit konnte vom Richter nicht als Grund fürs Fernbleiben bei der Hauptverhandlung akzeptiert werden. Dafür hätte Nico M. vom Arzt ein Attest vorlegen müssen, dass er sowohl reise- als auch verhandlungsunfähig ist. Der Rechtsanwalt schlug vor, einen neuen Verhandlungstermin anzusetzen, zu dem der Angeklagte durch Polizeibeamte vorgeführt werden soll. Staatsanwältin und Richter waren anderer Meinung, weil Nico M. mehrfach vorbestraft ist.

Der Richter erließ gegen den Angeklagten wegen Ladendiebstahls einen Strafbefehl von 60 Tagessätzen zu je 13 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 780 Euro. Dagegen kann Nico M. in Einspruch gehen, was gleichbedeutend mit einer erneuten Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht wäre.

Fall 2

Extrem verlief die Hauptverhandlung im Fall zwei gegen Marcel K., der unter anderem wegen Körperverletzung angeklagt war. Der 31-Jährige soll am 14. Mai 2015 in der Wohnung seiner Eltern nach einem Streit seinen Bruder Robert K. mit einem Golfschläger mehrfach das Gesicht „bearbeitet“ haben. Dabei schlug der Angeklagte offenbar dem Bruder einen Zahn aus und verletzte ihn am Auge, wie aus der Anklage hervorgeht. Aus Angst, dass die Auseinandersetzung ausufern könnte, hatte die Mutter der Brüder die Polizei gerufen, deren Beamte vom Angeklagten beschimpft und bedroht wurden, so dass die Ordnungshüter zu ihrer Verteidigung sogar Pfefferspray anwenden mussten.

Der Angeklagte bestritt sämtliche Vorwürfe, obgleich in Protokoll der Polizeibeamten dieser Tatvorgang in dem Haus in Oschatz so beschrieben wurde. Schließlich hatten sie die Beteiligten noch am gleichen Abend vor Ort vernommen.

Kurios, dass der angeblich geschädigte Robert K. als Zeuge vor Gericht erklärte, er wisse nichts von seinen Verletzungen. „Wir haben uns nur herumgekloppt. Verletzungen hatte ich keine“, sagte der 36-Jährige.

Der dritte der Brüder, ebenfalls Zeuge vor Gericht, trug ebenfalls nicht zur Wahrheitsfindung bei. Der 37-Jährige Michael K. konnte sich nur an die Schlägerei zwischen seinen Brüdern erinnern, an Einzelheiten nicht. Die einzig glaubhafte Aussage dieser drei Männer war offenbar die, dass sie zur Tatzeit zwischen 15 und 21 Uhr am Männertag 2015 stark alkoholisiert waren. Apropos Aussagen:

Die Worte dieser Brüder waren vor Gericht für die Juristen einschließlich Protokollantin kaum zu verstehen. Das Trio sprach extrem undeutlich und nuschelte nur vor sich hin. Offenbar konnten die Männer sich vor Gericht nicht anders ausdrücken, denn selbst nach mehreren Ermahnungen des Richters sprachen sie weiter unverständlich.

Aufgrund der extrem widersprüchlichen Aussagen der Brüder unterbrach der Richter die Hauptverhandlung und setzte einen neuen Termin an. Dafür werden die Polizisten geladen, deren Aussageprotokoll nun offenbar nicht mehr ausreicht für die Beweisaufnahme. Auch die Mutter der Brüder und die ehemalige Freundin des Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt dabei waren, werden zum neuen Termin im Amtsgericht gehört. Angesichts des hohen Alkoholkonsums der Brüder und ihrer Sprachprobleme wird auch in der zweiten Hauptverhandlung extreme Geduld der Juristen und gutes Erinnerungsvermögen der Polizeibeamten bei der Wahrheitsfindung gefordert sein.