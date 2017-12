Zwei neue Judo-Lehrer für den SSV

An sechs Wochenenden auf Sachsens größten Sportpark – den Rabenberg bei Breitenbrunn – und am Bundesstützpunkt Judo in Leipzig am Sportforum wurden die beiden Sportler auf die Trainertätigkeit für Kinder und Erwachsene vorbereitet.

Das Lehrprogramm des Deutscher Judobundes (DJB) ist umfangreich und beinhaltet neben der Theorie auch ein ausführliches Praxisprogramm.

Vermittelt wurden die Geschichte des Judos und dessen Prinzipien im damaligen und heutigen gesellschaftlichen Kontext. Biologische und sportmedizinische Grundlagen, allgemeine und spezielle Trainings- und Bewegungslehre, waren ein großer Bestandteil des Lehrprogrammes.

Vereinsarbeit und Vereinsstruktur sowie rechtliche Grundlagen in der Trainertätigkeit machten den beiden zukünftigen Übungsleiter die Verantwortung dessen bewusst. Um Sportler aller Altersklassen optimal im Trainingsprozess zu fordern und zu fördern ist die Schulung in Didaktik, Trainingsmethodik, sowie in Pädagogik und Psychologie unablässig. Im judospezifischen Praxis-Teil wurden die jungen Traineranwärter auf die „Mattenarbeit“ vorbereitet. Wettkampf- und Katatraining standen im gleichen Focus wie die Selbstverteidigung.

Die Sportart Judo im Sinne des Breitensportes ist facettenreich, geeignet für Jung und Alt, die sich gern körperlich und geistig festigen oder weiterentwickeln möchten. Der Wettkampfcharakter steht für den Kampfsportler nach wie vor im Vordergrund. Daneben ist das Katatraining (Kata – üben von vorgegebenen Technikfolgen, formelle Übungen) und die Selbstverteidigung ein wichtiger Bestandteil des heutigen Judosportes, nicht zu vergessen die Verbesserung der allgemeinen Fitness. Um es mit den Worten des Judo-Begründers Jigoro Kano auszudrücken: „Judo ist – in letzter Konsequenz – der höchst wirksame Gebrauch von Geist und Körper zu dem Zweck, sich selbst zu einer reifen Persönlichkeit zu entwickeln und einen Beitrag zum Wohlergehen der Welt zu leisten.“

Am Ende der Ausbildung stand die Abschlussprüfung, die wie in den meisten Fachübungsleiterlehrgängen, einen theoretischen und einen praktischen Teil beinhaltet. Janko und Czabok stellten sich der Herausforderung und konnten am Ende der bestandenen Prüfung ihre Trainerlizenz entgegennehmen. Das Torgauer Judo-Team freut sich auf den frischen Wind und die fachliche Unterstützung beim Training der Kinder und Erwachsene in der Südring-Turnhalle.

www.ssv1952torgau.de