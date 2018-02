Zwei weitere Open-Airs bestätigt

Torgau. Alle Freunde des Rocks können sich im Sommer auf zwei weitere hochklassige Open-Air-Konzerte in der Kulturbastion in Torgau freuen.

Nachdem Olaf Schubert und Gregor Meyle bereits als Open-Air-Künstler bestätigt waren, stehen nun auch noch Sommerkonzerte der Bands Selig und GOV’T Mule an. Die Hamburger Hippie-Metal-Band Selig ist vor allem für Freunde der organischen Rockmusik ein Must-Hear und überzeugt sowohl auf ihren Platten als auch live mit absolut stimmungsvoller Musik, die nicht nur zum Nachdenken sondern auch zum Tanzen anregt.

Das Konzert findet am 25. August statt. Und am 29. Juni gastiert dann die Band Gov’t Mule (Aussprache „Government Mule“) in Torgau. Die Band wird dabei wie gewohnt in ihrer über dreistündigen Show eine großartige Mischung aus Blues, Rock, Jazz, Hardrock und Soul präsentieren. Der Vorverkauf für Selig läuft bereits, für Gov‘t Mule beginnt er am 21. Februar. Karten gibt es bei eventim, reservix sowie im Büro des KAP Torgau.