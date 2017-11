Zweite Halbzeit total versemmelt

Handball. (Bezirksklasse/Männer) VfB Torgau – HSG Rückmarsdorf II 27:31 (15:13). Dementsprechend sahen auch die Mienen der Spieler aus: „Die Enttäuschung muss jetzt erst mal verdaut werden, danach setzten wir uns zusammen!“ sagte VfB-Trainer Sehlmann. Dabei sah es gar nicht so schlecht aus vor dem Spiel: So viele Rückraumspieler hatte man in dieser Saison selten auf dem Protokoll. Nur auf die verletzten Busch, Engelmann und Borisch mussten die Torgauer verzichten.



Die Partie gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen (1:1/3:3/6:6). Doch auch hier war schon zu erkennen, dass die Heimsieben nicht zwingend genug verteidigte. Immer wieder wurden die Leipziger zu spät attackiert und so kassierte man unnötige Gegentore. Im Angriff lief es bis dahin etwas besser, nur mit der Chancenverwertung haderte man etwas. Gegen Ende der ersten Halbzeit erspielten sich die Elbestädter einen knappen Vorsprung (12:10), den man mit in die Kabine nehmen konnte.



Nach einer ordentlichen Analyse in der Halbzeitpause wollten sich die Torgauer eigentlich auf ihre Stärken besinnen, doch daraus wurde nix. Die Fans in der gut gefüllten Wasserturm-Sporthalle mussten mit ansehen, wie die VfB-Spieler kurz nach der Pause den Faden verloren und der HSG zu Kontern eingeladen wurde (18:19/ 19:22/22:26). Wenn man so viele hindertprozentige Chancen wie die Torgauer an diesem Tage auslässt, wird es sehr schwer ein Handballspiel zu gewinnen. Zudem war man mit vielen Entscheidungen der Unparteiischen nicht einverstanden und dies verunsicherte noch mehr. Nach der zweiten Auszeit, elf Minuten vor dem Ende der Begegnung, bekam die Sehlmann-Sieben noch einmal Aufwind. Durch schnelle Gegenstöße verkürzten sie auf 25:26, doch die Rückmarsdorfer brachen an diesem Tag nicht mehr ein und nahmen letztendlich zwei Punkte verdient mit nach Leipzig.



Am 7. Januar geht es für den VfB Torgau mit einem Heimspiel gegen Lok Mitte Leipzig in die Rückrunde. Bis dahin heißt es Wunden lecken!

Torgau: M. Krondorf; M. Leisner, C. Kanitz, P. Ritz (9), M. Stephan, R. Klockow, H. Schulze(3), R. Nicolaus (4), A. Becker (4), M. Pfeiffer (5), L. Blume (2), N. Herold, J. Kunze; Siebenmeter: 0:1/0; 2-Minuten-Strafe: 3:0