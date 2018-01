Zweite hat spielfrei, Erste spielt 17 Uhr

Handball. Die erste Mannschaft des SV Roland Belgern tritt gegen die SG Motor Gohlis-Nord in der Kreisliga an. Das Spiel der zweiten Mannschaft wurde abgesagt, da der Kontrahent aus Leipzig nicht antreten kann.

Frank Tondok

Die Handballer des SV Roland Belgern brauchen am Wochenende nicht reisen, sie haben Heimrecht. Eigentlich sollten beide Mannschaften am heutigen Samstag spielen, aber das Spiel der 2. Herren wurde im Vorfeld abgesagt. Der SV Leipzig-Ost bekommt kein spielfähiges Team zustande und muss die Partie ausfallen lassen.

Daher wird sich nur die erste Rolandstädter Truppe ihrem Publikum präsentieren. Sie empfängt den aktuellen Tabellensiebenten von der SG MoGoNo II. Der Gegner kommt mit dem Rückenwind eines überraschenden Sieges gegen starke Bornaer (Vorwoche) und stellt keine Laufkundschaft dar. Im Hinspiel in Leipzig gab es einen knappen 23:22 Sieg für den SV Roland, welcher sehr schwer erkämpft wurde.

Die Belgeraner werden ihren Gegner sicher nicht unterschätzen, haben aber momentan einen kleinen Lauf. Zwei Siege in Folge sollten gut für das Selbstbewusstsein sein, zumal stets mit großem Personalmangel errungen. Vielleicht hat Trainer Tondok heute Nachmittag mal ein paar mehr Spieler zur Verfügung. Geht die Mannschaft mit der gleichen Einsatzbereitschaft wie am vergangenen Sonntag in die Partie, sollten die Punkte in Belgern bleiben.