Zwischenrunde erreicht

Hockey. Die Torgauer Knaben C bestritten am Samstag in Niesky ihr letztes Punktspielturnier in der Vorrunden-Gruppe A in der Mitteldeutschen Meisterschaft.

Niesky – Torgau 0:5:

Im Auftaktspiel dominierten die Torgauer und gewannen am Ende in dieser Höhe auch verdient. Die Tore für Torgau erzielten Marten Schönert, Willi Gärtner, Jannes Klisch (2) sowie Tom Kurandt (Penalty).

Pillnitz – Torgau 3:0:

Im zweiten Spiel trafen die Torgauer auf den Tabellenführer aus Pillnitz. Das Hinspiel im Dezember in heimischer Halle verloren die TSV-Jungs knapp mit 0:2. In einem hart umkämpften und hochklassigen Spiel stand es zur Halbzeit 0:0. Nach dem Seitenwechsel waren die Torgauer nicht mehr so konzentriert, sodass das Spiel noch mit 0:3 verloren ging.

Mit dem erreichten 2. Platz in der Vorrunde qualifizieren sich die Torgauer Hockey-C-Knaben für die Zwischenrunde um die Mitteldeutsche Meisterschaft, die am 10. März in Dresden-Gruna beziehungsweise Leipzig-Mockau ausgetragen wird.

Torgau:

Ole Thielemann, Jannes Klisch, Wilhelm Gärtner, Tom Kurandt, Paul Maxim Lorenz, Yannik Richter, Marten Schönert, Leeon Schuster, Oskar Weber

Endstand – Vorrunde Gruppe A:

1. Pillnitzer HV 8 44:3 24 2. TSV BW Torgau 8 34:8 18 3. ESV Dresden 8 21:21 12 4. Freiberger HTC 8 9:43 6 5. HC Niesky 1920 8 4:37 0